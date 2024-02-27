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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف في الطاقة المتجددة.. 6.6 جيجاوات في 2023

صدى البلد

أعلنت هيئة الطاقة المتجددة، ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة في مصر إلى 6.6 جيجاوات في عام 2023، بمشاركة حوالي 35% من القطاع الخاص، كما يعمل القطاع الخاص على تطوير مشروعات إضافية تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.

جاء ذلك في التقرير الصادر، الاثنين، عن هيئة الطاقة المتجددة بعنوان "حصاد الطاقة 2023"، الذي يرصد مؤشرات وأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، والذي أظهر التقرير تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية والشمسية والرياح والكتلة الإحيائية.

وكشف التقرير أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 بلغت حوالي 14967 جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5616 جيجاوات /ساعة، وبلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4535 جيجاوات/ ساعة.

توفير نحو 4.54 مليون طن من البترول مكافئ

وبفضل هذه المشروعات، تصل إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة إلى 25800 جيجاوات/ ساعة؛ مما ساهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 10.7 مليون طن، وتوفير نحو 4.54 مليون طن من البترول مكافئ.

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