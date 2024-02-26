أوكرانيا تعلن حالة التأهب في 5 مناطق تحسبا لغارات روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب تحسبا لغارات جوية روسية على خمس مناطق في البلاد، شملت نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وبولتافا وكيروفوغراد، وفقًا للبيانات الواردة من الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأوضحت البيانات أنه في الساعة 12.36 بتوقيت موسكو (9.36 بتوقيت غرينتش)، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، وفي وقت لاحق، أُعلن عن الإنذار في بولتافا وكيروفوغراد وخاركوف، وكذلك في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوروجي الخاضعتين لسيطرة كييف.

وفي الأثناء، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخين من طراز"ستورم شادو" Storm Shadow، و5 قذائف HIMARS MLRS "هيمارس" و 62 طائرة دون طيار.

وقالت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين كروز من نوع "ستورم شادو"، بالإضافة إلى خمسة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز هيمارس بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 62 طائرة أوكرانية دون طيار، بما في ذلك في مناطق نوفوكراسنيانكا، وليسيتشانسك، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وكوباني، ومنطقة زابوروجي".