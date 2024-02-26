مهاجم الأهلي السابق يرزق بمولودة جديدة.. تفاصيل

رزق محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي ولاعب وهداف النادي الأهلي السابق، اليوم الإثنين، بمولودة جديدة.

وكتب شريف عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات رزقني اليوم بمولوده أسميتها سيليا محمد شريف اللهم انبتها نباتًا حسنًا واجعلها قره عين لوالديها وأحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من اهل التقوي والايمان "

وقد كشف محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه بعد الانتقال للدوري السعودي.

وقال شريف خلال حواره بقناة ام بي سي مصر،:" لم يتواصل أحد من نادي الزمالك معي للانتقال له خلال الانتقالات الشتوية علاقتي بالمسئولين جيدة واحترام تعاقدي مع أي نادي أتواجد فيه.

وأضاف شريف،:" في حالة عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للأهلي لأني صنعت انجازات جيدة داخل النادي، متابعا: " عاوز علاقتي تكون كويسه مع الجماهير ومش عاوز كلمه سيئة تقال ضدي".