عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب لبناني: العدوان الإسرائيلي على بعلبك لن يمر دون رد

أرشيفية
أرشيفية

هدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".

وقال فضل الله في تصريح: "نحن نقول للعدو أن نار المقاومة حارقة، وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا"، مضيفا: "يظن العدو أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، لكن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تماديه في عدوانه على القرى والبلدات، وستفاجئه كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".

وأكد أن "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، مشيرا إلى أن "القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها".

وتعد هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

روسيا تسخر من إنجلترا: الأعمال المشبوهة هواية بريطانيا المفضلة

قرار مهم من المحكمة بشأن سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق

الأمين العام لـ الداخلية العرب: نعمل على تعزيز الجانب الإجرائي في مكافحة الإرهاب

اغتيال شخصية بارزة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ممثل الجامعة العربية: الاحتلال باطل قانونا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية

انخفاض أسعار الزيت الأيام المقبلة .. تصريحات عاجلة من وزير التموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ