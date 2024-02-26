نائب لبناني: العدوان الإسرائيلي على بعلبك لن يمر دون رد

هدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".

وقال فضل الله في تصريح: "نحن نقول للعدو أن نار المقاومة حارقة، وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا"، مضيفا: "يظن العدو أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، لكن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تماديه في عدوانه على القرى والبلدات، وستفاجئه كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".

وأكد أن "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، مشيرا إلى أن "القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها".

وتعد هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.