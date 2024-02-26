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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

برسالة رومانسية.. حمادة هلال يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

صدى البلد

هنأ الفنان حمادة هلال زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب حمادة هلال "كل سنة وانتي طيبة يا غالية ربنا يحميكي ويحفظ اولادنا ويطمن  قلبنا علي أطيب قلب في الدنيا  حمايا الغالي يارب يشفيك يا ابو نادر ياطيب ويفرحنا يارب بشفتئة قريباً".

وكان الفنان حمادة هلال نشر البوستر الدعائي له من مسلسل المداح من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024

وكتبت حمادة هلال على البوستر، معلقا: بسم الله توكلنا على الله .. المداح أسطورة العودة .. فى رمضان ٢٠٢٤ على mbc مصر ، المداح الجزء الرابع انشاءالله مسلسل مختلف. 

 

 

 

 

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