الرئيس السيسي يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
للتهنئة بهذه المناسبة
كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة اليابان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة اليابان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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