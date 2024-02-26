عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/ الثلاثاء/ طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 22 13 
دمنهور 21 12
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 21 12 
الزقازيق 22 13 
شبين الكوم 22 13
طنطا 21 13
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 21 12
رفح 20 10
رأس سدر 21 13
نخل 22 10
كاترين 16 3
الطور 23 14
طابا 21 13
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 9
رأس غارب 24 15
الغردقة 26 16
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 30 17
حلايب 26 17
أبو رماد 26 16 
رأس حدربة 25 16
الفيوم 22 11
بني سويف 22 11
المنيا 23 10
أسيوط 23 10
سوهاج 23 11
قنا 25 13 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 25 10
أبوسمبل 27 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 18
المدينة المنورة 30 15 
الرياض 26 13
المنامة 23 16
أبوظبي 24 18
الدوحة 25 17
الكويت 21 12
دمشق 15 3
بيروت 19 14
عمان 15 6
القدس 16 6
غزة 19 12
بغداد 19 8
مسقط 25 21
صنعاء 27 10
الخرطوم 34 20
طرابلس 25 14
تونس 17 10
الجزائر 14 8
الرباط 17 7
نواكشوط 33 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 4
إسطنبول 15 8
إسلام آباد 20 8
نيودلهي 25 12 
جاكرتا 32 24
بكين 6 3-
كوالالمبور 37 24
طوكيو 12 4 
أثينا 18 11
روما 17 10
باريس 10 3
مدريد 11 4
برلين 9 4
لندن 10 3
مونتريال 8 1
موسكو 1 5-
نيويورك 13 5
واشنطن 17 6
أديس أبابا 27 13
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

أوسكار الرياضة.. ترشيح ميسي وديوكوفيتش لجائزة جديدة

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

ارتكب فعلا مشينا| أول رد فعل من الاتحاد السعودي تجاه رونالدو

دخان كثيف.. لحظة استهداف جيش الاحتلال للعمق اللبناني.. فيديو

وكيل كهربا يكشف مفاجأة بشأن غرامة اللاعب وموعد تسديدها للزمالك

شيرين رجعت لحسام.. ما سر عودتها له بعد كل أزمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ