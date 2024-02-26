وزير الزراعة السوداني يكشف حقيقة اقتراب بلاده من المجاعة

استبعد وزير الزراعة والغابات السوداني، أبو بكر عمر البشري، تفاقم أزمة الجوع في البلاد نتيجة نقص الإنتاج.

ووفقا لصحيفة "الشرق"، أكد وزير الزراعة السوداني أن البلاد لديها مخزون استراتيجي من الحبوب الأساسية يقدر بـ3 ملايين طن.

وأضاف البشري: "نبذل مساعي دؤوبة لإيصال المواد الغذائية للمتأثرين بالحرب في إقليمي دارفور وكردفان".

وفي وقت سابق، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان دفعت البلاد إلى "شفير الانهيار" إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان الجوع.

وقال مدير البرنامج في السودان، إيدي رو ،للصحفيين في بروكسل يوم الأربعاء، إنه: "في هذه المرحلة، أقل من 5 بالمئة فقط من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالى 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومن بين هؤلاء "قرابة 5 ملايين على شفا الكارثة"، وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة.