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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا فادي إبراهيم.. السبب الحقيقي وراء وفاته | وهذه مضاعفات مرضه

فادي إبراهيم
فادي إبراهيم

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني فادي إبراهيم، البالغ من العمر 67 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

عانى الفنان فادي إبراهيم خلال الفترة الماضية من مرض السكري والذي أدى بتر قدمه نتيجة المضاعفات وتدهورت صحته بشكل كبير قبل وفاته.

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مضاعفات مرض السكري 

وفقا لموقع diabetes، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف أجزاء من الجسم بشكل خطير، بما في ذلك قدميك وعينيك. وتسمى هذه مضاعفات مرض السكري. ولكن يمكنك اتخاذ إجراءات  لمنع أو تأخير العديد من هذه الآثار الجانبية لمرض السكري.

1- مشاكل جنسية للسيدات والرجال.

2- مشاكل في العين.

3- بتر القدمين.

4- امراض اللثة.

5- تلف الأعصاب بالكامل.

6- مشاكل في الكلى.

7- مشاكل في القلب.

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