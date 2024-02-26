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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة ينظم ندوة عن الأمن السيبراني لطلاب مدرسة "تحيا مصر3" بالأسمرات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة عن "الأمن السيبراني" بمدرسة "تحيا مصر3" بحي الأسمرات، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، بحضور طالبات وطلاب التعليم الفني المزدوج الصف الأول والثاني والثالث ومعلمي المدرسة. 

وتضمنت فعاليات التدريب، الذي يأتي في إطار جهود المجلس لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حي الأسمرات، تعريف الطلاب والطالبات بالأمن السيبراني والقوانين التي وضعتها الدولة في حالة التعرض إلى التهديدات الإلكترونية وأرقام التليفونات للإبلاغ في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني، والتعرف على كيفية التصفح على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة بطريقة آمنة، وكيفية حماية الأجهزة والحسابات الإلكترونية من أى محاولات اختراق.


كما تضمن تعريف الطلاب والطالبات بأنواع الجريمة الإلكترونية والتصيد الإلكتروني، وكيفية التسوق عبر الإنترنت بطريقة آمنة، وكيفية إنشاء كلمة مرور صعبة الاختراق.

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