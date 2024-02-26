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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقاطه المخصومة .. رابطة الدوري الإنجليزي تزف خبرا سارا لـ إيفرتون

إيفرتون
إيفرتون

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي، على استعادة فريق إيفرتون، لجزء من النقاط التي حققها خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد وافقت لجنة مستقلة على استئناف إيفرتون ضد عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بسبب انتهاك قواعد الاستدامة في المسابقة.

وأشارت إلى أنه تم خفض العقوبة التي تعرض لها إيفرتون، إلى 6 نقاط فقط بأثر فوري.

وبعد قبول الاستئناف، تقدم إيفرتون إلى المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

وكانت رابطة البريميرليج قد وقعت العقوبة على إيفرتون في نوفمبر الماضي، بسبب الانتهاكات التي تعود إلى موسم 2021-2022.

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