نص أمر إحالة المتهم بإنهاء حياة نجل عمه في المنيب للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة بالمتهم بقتل ابن عمه لشكه في سرقة أمواله من شقته بالمنيب.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "علاء.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "سيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفـر به حتـى سـدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم يوم الواقعة لسبق خلاف بينهما بسبب شك الأخير في قيام المجني عليه بسرقته، فتطورت تلك المشاجرة فاصطحب المتهم المجني عليه الي قطعة أرض فضاء بجوار مسكنهما و طعنه طعنة استقرت أسفل منتصف صدر المجني عليه محدثاً ما به من اصابة والتي أودت بحياته.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20662 لسنة 2023 جنايات الجيزة، قيام المتهم "علاء.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "سيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفـر بـه حتـى سـدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاح ابيض " مطواه " علي النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أدلة الثبوت أقوال بعض شهود العيان، من بينهم الشاهد " أيمن.م" 43 سنة شقيق المجني عليه،" بأنه وإبان تواجده بمسكنه حضر اليه المتهم و بصحبته المجني عليه مصاباً بصدره غارقاً في دمائه فتوجها

كما شهدت "حنان محمد" زوجة المتهم، إنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم يوم الواقعة لسبق خلاف بينهما بسبب شك الأخير في قيام المجني عليه بسرقته، فتطورت تلك المشاجرة فاصطحب المتهم المجني عليه الي قطعة أرض فضاء بجوار مسكنهما و طعنه طعنة استقرت أسفل منتصف صدر المجني عليه محدثاً ما به من اصابة والتي أودت بحياته.

وبناء عليـه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم (5) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧.

بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981: تم إحالة القضية إلـى محكمـة جنايات الجيـزة بـدائرة محكمـة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقـا لمـواد الاتهـام الـواردة بـأمر الإحالـة مـع اسـتمرار حـبـس المـتهم.