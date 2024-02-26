عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوصي بدعوة وزير الشباب لمناقشة ملف حقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان أيمن أبو العلا، ماهيتاب عبد الهادي، محمود عصام موسي، بشأن دور وزارة الشباب والرياضة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان لم تعد موضوعات رفاهية، بل أصبحت ملفات أساسية بكل دول العالم.


وأضاف أبو العلا، قد يكون هناك مجهود من الوزارة في هذا الملف، ولكن العملية الفنية للتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع بطيئة.


واقترح أبو العلا، إنتاج  فيديوهات  صغيرة عن موضوعات حقوق الإنسان، تتضمن أسئلة قصيرة، وبثها علي مواقع وصفحات الوزارة،  تتطلب من الشباب الدخول للإجابة عليها، خلال اشتراكهم في أى لعبة.


وتابع، لابد من تغيير مفهوم حقوق الإنسان، حيث أصبحت أساس من أساسيات الحياة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية الاهتمام بالترويج الاعلامي لأنشطة وجهود الوزارة في ملفات حقوق الإنسان.

كما أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات الهامة التى ترتبط بفئة الشباب، الأمر الذى يتطلب منها توعية وتثقيف الشباب بموضوعات حقوق الإنسان  وذلك عبر  مراكز الشباب المنتشرة في كل مركز وقرية.

وأشار إلي أهمية أن يعرف الشباب حقوقهم وواجباتهم، لاسيما في ظل انتشار ظواهر سلبية بين الشباب حاليا.


وشددت النائبة ماهيتاب عبد الهادى، علي أهمية التركيز علي المدارس والأندية لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلالها.

فيما استعرض ممثلو وزارة الشباب والرياضة، جهود الوزارة في هذا القطاع، مؤكدين أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لها صفحة رسمية وعليها تفاعل كبير، وتقوم بأنشطة مختلفة في مختلف المحاور.


وفي ختام الاجتماع، أكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف،  معلنا دعم اللجنة للوزارة فيه، طالما أن هناك دورا وجهدا تقوم به الوزارة.

 
وأوصت اللجنة، بدعوة وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع اللجنة، لمناقشة رؤية الوزارة في ملف حقوق الإنسان، متضمنة إطار زمنى وخطة واضحة للتنفيذ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العاهل الأردني يحذر من خطورة هجوم الإحتلال على رفح

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ