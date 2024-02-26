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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي بكأس مصر.. أحمد حسن يكشف مفاجأة سارة للاعبي الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مكافأة خاصة  للاعبي الزمالك في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر.

 

و كتب احمد حسن : مصدر.. الزمالك يرصد مكافآت خاصة للاعبين في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر. 

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

الزمالك مكافاة للزمالك نهائي كأس مصر مباراة الأهلي

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