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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة (KING WIN) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 31287 طنا تشمل 8863 طن أسمنت معبأ و1066 طن مولاس و16936 طن يوريا و4422 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82674 طنا تشمل 13640 طن سكر، و16448 طن قمح، و14222 طن خردة، و2512 طن زيت طعام، و1380 طن مولاس، و10914 طن فول صويا، و23558 طن ذرة. 


وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 704 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4728 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62006 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94753 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4944 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا و كوم أبو راضي، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5538 شاحنة.

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