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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة لإنشاء الكباري وتطوير الطرق بالبحيرة

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، عددا من طلبات الإحاطة، الموجهة للحكومة في شأن عدد من الكباري وصيانة الطرق.

وتناول الاجتماع عرض طلب النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 107 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لخدمة أهالي 17 قرية شرق الطريق.

وأكد النائب، أن المنطقة المقابلة للكوبري المزمع إنشاؤه ١٧ قرية، ويبلغ عدد المستفيدين نحو ٢٥٠ ألف نسمة.

وأوضح أن الطريق الهدف منه التسهيل على المواطنين من ناحية، وكذلك الحد من معدلات الحوادث.

وشهد الاجتماع، تغيب ممثلي محافظة البحيرة، وهو ما دفع وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالتوصية بتحرير خطاب لوزير التنمية المحلية، بضرورة حضور نواب محافظ البحيرة أو سكرتيري العموم، لوجود صلة هامة في الطلبات المقدمة بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس مجدي عبد السلام، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، بأن طريق مصر _ الإسكندرية الصحراوي الصيانة والتشغيل مسئولية الشركة الوطنية للقوات المسلحة.

فيما اعترض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، على رد ممثل الهيئة، قائلا: انتم الجهة المالكة، متابعا: المفروض هيئة الطرق والكباري هي التي تطالب الشركة الوطنية لتنفيذ الكوبري.

وطالب وحيد قرقر، بضرورة موافاة لجنة النقل بالطلب الموجه بشأن إنشاء كوبري عند الكيلو 107 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لخدمة أهالي 17 قرية شرق الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب النائب هشام الجاهل، بشأن سوء طريق إدكو _ رشيد وصولا إلى المعمورة.

وأكد النائب، أن هذا الطلب تم التقدم به أكثر من مرة، وحصلنا على العديد من الوعود ولكن بدون أي تحرك فعلي.

من جانبه رد ممثل هيئة الطرق والكباري، أنه جار إدراج الطريق في خطة الصيانة القادمة، سيتم عمل المعاينة.

واعترض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، قائلا: هذا ليس ردا، وأي مسئول حكومي يجب أن يكون جاهز بالرد على كافة طلبات الإحاطة.

وأوصى النائب بتشكيل لجنة من الهيئة ومحافظة البحيرة خلال ٧٢ ساعة بمشاركة النائب مقدم طلب الإحاطة، مع بيان موعد تهيئة الطريق وإخطار اللجنة بكافة التفاصيل.

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