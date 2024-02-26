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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ لاعبي منتخب الكاراتيه على فوزهم ببطولة الدوري العالمي للشباب

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة على فوزهم بالمراكز الأولى في بطولة الدوري العالمي للشباب التي أقيمت في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري بدولة الإمارات العربية، متمنياً لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة العديد من المنتخبات العالمية في بطولة الكاراتيه وحصل أبناء محافظة الشرقية المشاركين علي العديد من الميداليات حيث حصلت اللاعبة هند ربيع بمركز شباب الجديدة على المركز الأول والميدالية الذهبية وحصلت اللاعبة رؤى الطاهر بنادي ههيا الرياضي على المركز الأول والميدالية الذهبية. 

كما حصل اللاعب ايهاب عبد الله بنادي ههيا الرياضي علي المركز الثاني والميدالية الفضية وحصل اللاعب عبد الرحمن صلاح بنادي ههيا الرياضي على المركز الثاني والميدالية الفضية.

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وفاز اللاعب يوسف شريف بالمركز الأول كوميتيه -  نادي الصفوة وفازت اللاعبة ريناد اسامة بنادي العصلوجي الرياضي بالمركز الخامس في البطولة وفاز اللاعب احمد الشبراوى بالمركز الخامس كوميتيه.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدما الشكر للاعبي منتخب مصر للكاراتيه والجهاز الفني والإداري المصاحب لهم علي مجهوداتهم في تحقيق هذا الإنتصار متمنياً تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.

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