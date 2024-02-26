بسبب المرأة.. الغندور يفتح النار على الرجال: مش بمزاجك تحطها فوق راسك

نشر الإعلامي خالد الغندور فيديو بعنوان الستات في حياتنا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال الغندور : بستغرب من الرجالة اللي مش بيحترموا الست ، الست حاجة مهمه في حياتنا و منقدرش نعيش من غيرهم،خاصا الزوجة تتحط علي الجرح يبرد وطبيعي حسب مزاجها بس لازم نستحملهم لانهم بيتعبوا ، انما احنا بنقعد نلعب و لا بنشتعل و لا بنهتم ، الست تتحط فوق راسنا ، كل راجل يعمل للست في حياته تمثال من دهب ومش بمزاجك لو عايز تكمل حياتك .

علي الجانب الاخر كان قد أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام فريق أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن ناصر منسي أهم مكاسب الزمالك أمام أبو سليم الليبي وموتيابا "خامة مبشرة" ومكسب كبير لوسط ملعب الزمالك".

وتابع :" فريق الزمالك في تطور مستمر مع البرتغالي جوزيه جوميز منذ توليه المهمة وهناك أكثر من لاعب مميز تحت قيادته ".