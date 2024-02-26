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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر إحالة 155 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة للنيابة

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق والمحلات

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على إحالة 155 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، وذلك خلال الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق عن طريق قطاع التموين، أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن بنطاق 8 مراكز المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس وجمصة وميت غمر وتمي الأمديد والمطرية. 


جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على التقرير الذي عرضه السيد دايرة المشرف العام على التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

من جهة أخرى أوضح المحافظ أنه تم رفع 590 طن مخلفات بلدية وأتربة ومخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار خلال حملة نظافة شوارع المنصورة الداخلية والمداخل والمخارج للمدينة وعلي الطرق السريعة بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم. 

على صعيد آخر، أكد مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور السيد الحسنين المتولي، تحصين 126 ألف رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنطاق المحافظة ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام. 

وقال الدكتور المتولي إن تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة و قطاع الطب البيطري، مضيفا أن هناك حملات مكثفة للتوعية للمربين لرؤوس الماشية بأهمية التحصين ودوره البالغ في الحفاظ علي الثروة الحيوانية .

وتابع أنه لاتوجد أي حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للابقار وجدري الأغنام، مؤكدا قيام مديرية الطب البيطري بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وذلك لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها هدفا قوميا، والدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني.

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