تنافس فيراري ولامبورجيني.. بي واي دي تكشف عن نسختها الجديدة وبهذا السعر

تواصل شركة BYD الصينية، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديد كليا والتي تحمل اللقب YANGWANG U9 صاحبة التصميم الرياضي.

YANGWANG U9

القدرات الفنية للسيارة YANGWANG U9

تصل السرعة القصوى للسيارة YANGWANG U9 الى 309.19، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولا الى سرعة 62 ميلا اي ما يعادل 100 كيلومتر في الساعة خلال مده زمنية تستغرق 2.36 ثانية.

وتنتمي تلك النسخة الى فئة السيارات الخارقة، والتي تنافس الكثير من العلامات التجارية الاخرى، حيث تم تقديمها عبر باقة من اقوى التقنيات.

وتعد من ابرز ماتمتعت به، التصميم المميز صاحب المظهر العصري، بالإضافة إلى تقنيات الحماية وبرامج الرفاهية، الى جانب قدراتها الكهربائية من ناحية التحكم.

ويذكر ان شركة بي واي دي تمكنت ان تكون من اكبر مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، حيث تجاوزت مبيعاتها عملاقة تصنيع الاصدارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية "تسلا"، وذلك خلال الربع الاخير من العام الماضي 2023.



سعر سيارة BYD الخارقة

طرحت السيارة بسعر يقترب من اشهر السيارات الخارقة حيث وصل إلى 1.68 مليون يوان، اي ما يعادل 233.450 دولار.