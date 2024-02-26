عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنافس فيراري ولامبورجيني.. بي واي دي تكشف عن نسختها الجديدة وبهذا السعر

صدى البلد

تواصل شركة BYD الصينية، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديد كليا والتي تحمل اللقب YANGWANG U9   صاحبة التصميم الرياضي.

YANGWANG U9

القدرات الفنية للسيارة YANGWANG U9

تصل السرعة القصوى للسيارة YANGWANG U9 الى 309.19، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولا الى سرعة 62 ميلا اي ما يعادل 100 كيلومتر في الساعة خلال مده زمنية تستغرق 2.36 ثانية.

وتنتمي تلك النسخة الى فئة السيارات الخارقة، والتي تنافس الكثير من العلامات التجارية الاخرى،  حيث تم تقديمها عبر باقة من اقوى التقنيات.

وتعد من ابرز ماتمتعت به، التصميم المميز صاحب المظهر العصري، بالإضافة إلى تقنيات الحماية وبرامج الرفاهية، الى جانب قدراتها الكهربائية من ناحية التحكم.

ويذكر ان شركة بي واي دي تمكنت ان تكون من اكبر مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، حيث تجاوزت مبيعاتها عملاقة تصنيع الاصدارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية "تسلا"، وذلك خلال الربع الاخير من العام الماضي 2023.


سعر سيارة BYD الخارقة

طرحت السيارة بسعر يقترب من اشهر السيارات الخارقة حيث وصل إلى 1.68 مليون يوان، اي ما يعادل 233.450 دولار.

أخبار السيارات المستعملة أحدث اسعار السيارات أسعار السيارات سيارات اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

موضوعات متعلقة

سعر BMW X5 موديل 2024 الرسمي في مصر

أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الجديدة في مصر

سعر أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها "سانج يونج" في مصر

بـ 250 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي "أوتوماتيك" 4X4

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

اشتري MG RX5 PLUS "كسر زيرو" 3000 كم وبهذا السعر

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

ترشيحاتنا

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

السعودية تكشف حقيقة لقاء وزير التجارة مع مسؤول إسرائيلي في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ