إنتر ميلان يعلن تعرض نجمه لإصابة قوية

أعلن إنتر ميلان رسميًا، اليوم الإثنين، إصابة نجم الفريق، دون تحديد مدة غيابه.

وقال إنتر ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع هاكان كالهانوجلو لفحص طبي اليوم الإثنين أثبت معاناته من شد عضلي طفيف في الفخذ الأيمن".

وأضاف: "سيتم تقييم حالته خلال الأيام المقبلة".

وشارك هاكان، 30 عامًا، في 30 مباراة مع إنتر هذا الموسم بكل البطولات، وسجل 11 هدفًا، وصنع 3 أخرى.

ويرتبط هاكان، بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.

يذكر أن إنتر ميلان يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بـ66 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس، الذي لعب مباراة أكثر.