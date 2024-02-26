فادي إبراهيم.. تعرف على سبب عدم دفنه حتى الآن

أكدت نعمة بدوي، نقيب الممثلين اللبنانيين، أنه لم يتحدد بعد موعد جنازة وعزاء الفنان فادي إبراهيم، وأنهم في انتظار وصول ابنته «ستيفاني» من فرنسا حيث تعمل هناك، وكذلك ابنه عمر من ألمانيا، موضحة أنه سبب منع دفن جثمان الفنان الراحل فادي إبراهيم.

وأكدت "بدوي"، في تصريحات صحفية، “سيكون من الصعب دفنه اليوم، على أن تكون الجنازة إما الأربعاء وإما الخميس، حيث ربما تمانع ابنته في دفنه يوم ميلادها، الذي يتزامن غدًا الأربعاء، ويحدد موعد العزاء والجنازة بعد وصول أولاد الفنان فادي إبراهيم”.



سبب وفاة فادي إبراهيم

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني فادي إبراهيم، البالغ من العمر 67 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

عانى الفنان فادي إبراهيم خلال الفترة الماضية من مرض السكري والذي أدى إلى بتر قدمه نتيجة المضاعفات وتدهورت صحته بشكل كبير قبل وفاته.