أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى إلى زيادة عرض السلع لمواجهة التضخم.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف عن المواطن المصري نتيجة الأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما له من تأثير مباشر على حركة الناقلات البحرية التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات الدولارية لقناة السويس.

ونوه البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، بأن كل هذه الأمور كان لها تأثير مباشر في ارتفاع معدل التضخم العالمي، وأيضًا تضخم داخلي بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى السياسة الاحتكارية التي انتهجتها بعض النفوس الضعيفة، والتي ساهمت في حجت السلع الأساسية عن المواطن، وكان لذلك دور كبير جدًا في ارتفاع معدل التضخم بشكل اقتصادي.

أوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تسعى لزيادة المعروض للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614%.

أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كافة الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

