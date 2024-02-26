بعد شائعة بيع المطارات.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

نفى الإعلامي أحمد موسى، وجود نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولي أو أي مطارات مصرية أخرى، مشيرا الى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس تحدث عن مشاركة القطاع الخاص قي إدارة وتشغيل المطارات سابقًا.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لا تبيع مطاراتها لأي دولة في العالم، متابعا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الطيران المدني أعلن اليوم عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مؤكدا أن هناك حملات ممنهجة لاستهداف الوطن من قبل الأعداء.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر لن تبيع مطاراتها ولكن تدخل القطاع الخاص يعلق فقط بإدارة وتشغيل المطارات المصرية.