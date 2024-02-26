المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى الثالث لريادة الأعمال بالمغرب

أطلقت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال تحت عنوان: "أهمية جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في ظل التحولات العربية ‏والعالمية الراهنة"، والذي يعقد خلال الفترة من 26 - 28 فبراير ، بمدينة الدار البيضاء – المملكة المغربية.

يهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات، ‏وتوفير منصة لتبادل ‏الخبـرات بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة في ‏النشاط التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي. كما يسلط الملتقى الضوء على الفرص والتحديات ‏لتحقيق تنمية مُستدامة ‏ودعم الشركات في توفير بيئة ملائمة ‏لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ‏البحث عن أفضل الحلول لتحسين ‏الإنتاج وتوظيف الموارد اللازمة.

ويتناول الملتقى عدة محاور من بينها: تحليل التحولات الاقتصادية والتجارية العربية والعالمية، استراتيجيات جذب الاستثمار، تطوير الصادرات وتوسيع الوجود العالمي، وأهمية الالتزام بالمعايير والشهادات لزيادة جاذبية الاستثمار وتحسين فرص التصدير.