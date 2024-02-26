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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى الثالث لريادة الأعمال بالمغرب

الملتقى العربي الثالث
الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال

أطلقت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال تحت عنوان: "أهمية جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في ظل التحولات العربية ‏والعالمية الراهنة"، والذي يعقد خلال الفترة من 26 - 28 فبراير ، بمدينة الدار البيضاء – المملكة المغربية.

 

يهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات، ‏وتوفير منصة لتبادل ‏الخبـرات بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة في ‏النشاط التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي. كما يسلط الملتقى الضوء على الفرص والتحديات ‏لتحقيق تنمية مُستدامة ‏ودعم الشركات في توفير بيئة ملائمة ‏لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ‏البحث عن أفضل الحلول لتحسين ‏الإنتاج وتوظيف الموارد اللازمة.

 

ويتناول الملتقى عدة محاور من بينها: تحليل التحولات الاقتصادية والتجارية العربية والعالمية، استراتيجيات جذب الاستثمار، تطوير الصادرات وتوسيع الوجود العالمي، وأهمية الالتزام بالمعايير والشهادات لزيادة جاذبية الاستثمار وتحسين فرص التصدير.

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