«عام الكوارث».. خبراء الطقس يحذرون من صيف 2024

حذر خبراء الطقس من ارتفاع في درجات الحرارة سيشهده صيف 2024، وسموه «زقاق الأعاصير»، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة قد يكون سببا لموسم مليء بالعواصف.

وكشفوا عن أن هذا الارتفاع المتوقع، قد جعل ظاهرة النينو تمتد على المنطقة الاستوائية في المحيط الأطلسي، وتشهد المنطقة الاستوائية ارتفاعا غير عادي، في ظاهرة غير مسبوقة.

وأشارت دراسات علمية، إلى أن درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية في المحيط الأطلسي تبلغ حوالي 68.5 درجة فهرنهايت (20.3 درجة مئوية).

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