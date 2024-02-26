كانت بتعدي الطريق .. مصرع سيدة صدمتها سيارة بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، مساء اليوم الاثنين، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الأربعين بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الاربعين بحي غرب أسيوط ووفاتها.

انتقل على الفور لموقع الحادث ضباط قسم أو أسيو والاسعاف وتبين من المعاين والفحص اصطدام سيارة رقم "927 ى ى ه"، بسيدة تدعى"دينا. ع. ا. ش"، 35 عاما، من مدينة الأربعين، أثناء تخطيها الطريق أمام مركز المعلومات بحي غرب أسيوط، مما أسفر عن وفاتها في الحال.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.