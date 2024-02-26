أحد خريجيها.. إعلام القاهرة تكرم حسين الزناتي عن مشواره الصحفي والنقابي

كرمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الاثنين، الكاتب الصحفى حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، وقام بتكريمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

جاء التكريم تقديرا لمشوار الزناتي الصحفى والإعلامي باعتباره أحد خريجى كلية الإعلام والتي التحق بها فى عهد عميدها الدكتور مختار التهامى ثم خبيرة الإعلام الراحلة الدكتورة جيهان رشتي.

من جانبه أعرب حسين الزناتي عن سعادته الكبيرة بتكريمه من كليته العريقة وسط أساتذته الكبار الذين يمثلون أعلاما مضيئة في تاريخ الصحافة والإعلام المصري بما قدموه من أجيال متواصلة حملوا لواء هذا العلم في تقديم رسالتهم الصحفية والإعلامية.

يذكر أن الزناتي تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩٠ وتلقى علوم الصحافة والإعلام على يد أساتذة كبار مثل الدكاترة خليل صابات وجيهان رشتي وفاروق أبوزيد ومنى الحديدي وانشراح الشال وعلي عجوة ومحمد العويني وسامي عبد العزيز وصفوت العالم وماجي الحلواني.

وعمل الزناتي في الصحافة منذ تخرجه لمدة ٣ أعوام في صحف خارج مؤسسة الأهرام التي التحق بها عام ١٩٩٣ وتدرج بها حتى أصبح نائبا لرئيس التحرير ثم رئيسا لتحرير مجلة علاء الدين وحصل معها على أفضل جائزة في الصحافة المتخصصة وهي جائزة الإعلام العربي من دبي وأحدث فيها طفرة شهد بها الجميع.

وبالإضافة الى عمله الصحفي عمل الزناتى مراسلا صحفيا بالقسم السياسي لعدد من الصحف العربية مثل الأنباء والراي والنهار الكويتية والاتحاد الإماراتية وعمل مراسلا إذاعيا للعديد من المحطات الإذاعية مثل راديو مصر و٩٠٩٠ أثناء عمله الصحفي بمطار القاهرة وله مقال أسبوعى ينشر يوم الإثنين بجريدة الأهرام منذ سنوات عنوانه "بضمير" يتناول فيه القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.

وجاء تكريم الزناتي في حفل تخرج كلية الإعلام بجامعة القاهرة دفعة ٢٠٢٣ والذي تم فيه تكريم عدد من وزراء الإعلام السابقين منهم الدكتور مفيد شهاب والدكتورة درية شرف الدين ود.سامي الشريف وعمداء الكلية السابقون وإعلاميون وصحفيون من خريجي الكلية منهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة الأهرام.