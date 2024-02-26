رئيس مدينة الغردقة يتفقد مشروع إنشاء ملاعب ومنتزهات في منطقة الشيخ الشحات

قام ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة تقدم أعمال إنشاء مشروع الملاعب والمنتزهات في منطقة الشيخ الشحات. وكانت المدينة قد شهدت جهودًا متميزة للإنشاء، حيث كانت الزيارة برفقة مديرة الإدارة الهندسية ومدير قسم المشروعات بالإضافة إلى مدير مكتب رئيس المدينة.

يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتوفير أماكن ترفيهية متكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتتضمن المنطقة المنفذة مساحة تقديرية تبلغ 7850 مترًا، وتضم عدة مرافق منها ملعبين خماسيين، برجولات خشبية، منطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا، بالإضافة إلى مناطق خضراء متنوعة.

أكد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات تمهيدًا للافتتاح الرسمي لهذه المنطقة الترفيهية المهمة، مشيرًا إلى التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المجتمع وتوفير بيئة ملائمة للترفيه والاستجمام.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الترفيهية في المدينة، وتعزيز روح الانتماء والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.