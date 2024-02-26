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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أولى رحلاته.. رئيس الوزراء اليمني الجديد يصل إلى روسيا |تفاصيل الزيارة

رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك

وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الجانب الروسي، حيث هبطت رحلته في مطار شيريميتيفو بموسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتعتبر هذه الزيارة، الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني الجديد، وذلك بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 5 فبراير الجاري، مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية الذي يشغله منذ أواخر عام 2020.

ووفقا للسفارة اليمنية في موسكو، فإنه من المتوقع أن يجري بن مبارك أثناء وجوده في موسكو، مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ومن المحتمل أيضًا أن يلتقي برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وقبل الزيارة، ذكرت وكالة سبأ للأنباء أن بن مبارك يعتزم خلال المفاوضات المقررة إثارة قضايا العلاقات الثنائية وجوانب معينة من الأجندة الإقليمية ودور روسيا في المساعدة على إحلال السلام والأمن في اليمن.

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