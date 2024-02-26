طرد شقيق رهينة من الكنيست الإسرائيلي بسبب "نجمة صفراء".. تفاصيل

طرد رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين، اليوم الإثنين شقيق أحد الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة بعدما رفض خلع النجمة الصفراء.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه بعدما طالب إدلشتين بإزالة النجمة، صرخ شقيق الرهينة، في وجه نائب الائتلاف بأنه “لن يقول لي ماذا أرتدي”، مما دفع إدلشتين إلى إخراجه من الغرفة.

وأفاد موقع “واينت” عن إدلشتين قوله: “باعتباري ابن أحد الناجين من المحرقة، وكشخص تم سجنه في سجن سوفياتي لكونه يهوديا – لا أتسامح مطلقا مع التقليل من شأن المحرقة”.

وفي حديثه مع قناة الكنيست في أعقاب الحادث، أعلن شقيق الرهينة أن إدلشتين “يهين المحرقة ويخزي حقيقة أنه كان أسير صهيون” – في إشارة إلى الفترة التي قضاها إدلشتين في سجن سوفيتي.

ويزعم أن الحكومة الألمانية في عهد أدولف هتلر كانت تعلق شارة صفراء على ملابس اليهود، حتى تميز اليهودي عن المسيحي وغيرها من الشعوب الأوروبية.