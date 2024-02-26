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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني: جلسة اليوم ناقشت سبل رفع الأعباء عن المواطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، ضرورة أن تكون الطروحات المعروضة أكثر جرأة للعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية الكبيرة خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتطرق إلى أن الحكومة أعدت جدولًا زمنيًا لتطبيق توصيات المرحلة الأولى والتي أدت للالتزام بتنفيذ التوصيات.

أوضح "رائد سلامة"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية "لبنى عسل"، على فضائية قناة الحياة، أن صفقة تطوير رأس الحكمة أعطتنا كدولة مصرية أريحية ونحن نتناقش مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة زادت من إيجابية وحيوية النقاشات والروح الطيبة.

وتابع خلال لقائه بأن جلسة اليوم المطولة ناقشت وسائل عديدة لرفع الأعباء والمعاناة عن عاتق المواطن المصرى وناقشوا السياسات النقدية والمنافسة و الاحتكار وضبط الأسعار في الأسواق، موضحًا ان عناصر النجاح متوافرة للنجاح ويوجد تخطيط جيد جدا وسنرى الأيام القادمة يتحقق على أرض الواقع .

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