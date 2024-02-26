صحة البحيرة: افتتاح المتحف الطبي يهدف لتثقيف الطلاب بمختلف المراحل التعليمية

قال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتور هاني جميعة، إن المتحف الصحى بمديرية الصحة بالمحافظة، يهدف إلى التثقيف الصحي والطبي لطلبة مختلف المراحل التعليمية.



جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الصحة اليوم /الإثنين/ المتحف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، والذى يحتوى على مجسمات تشريحيه لجسم الإنسان لتوضيح التركيب الداخلي له، ومجسمات لمراحل نمو الأجنة، وعملية الولادة وتركيب الأسنان وجميع أجهزة جسم الإنسان.



وأشار الدكتور جميعة إلى أن المتحف يحتوي على مجسمات ومنشورات طبية وعلمية، وكتب ومزود بنظام الصوت والضوء لجذب انتباه الطلبة والأطفال وتحفيزهم على حب العلم والإهتمام بالصحه العامة والأكل الصحي، واتباع نمط صحي سليم وتغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة لدي الفرد والمجتمع والتقليل من نسبة حدوث الأمراض.