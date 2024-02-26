محافظ الدقهلية: ورش عمل لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، إنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان ومسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ عدد من ورش العمل تستهدف فتيات التعليم الفنى لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل، وتم تنفيذ ورشتين عمل بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات بسندوب ومدرسة ناصر التجارية المشتركة باجا ، استهدفت ورش العمل تدريب طالبات التعليم الفنى بمحافظه الدقهلية.

من المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة العمل بعدد كبير من مدارس التعليم الفني للفتيات خلال الفصل الدراسي الحالي وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين للمرأة من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمة مجتمعنا.