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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاستراتيجية الوطنية الأبرز .. حقوق إنسان النواب تكشف تفاصيل 3 اجتماعات بالبرلمان

لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان 3 اجتماعات. 

جاء الاجتماع الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم. 

حضر اللقاء النواب الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة. والنواب د. نانسي نعيم ، م. محمود عصام ، دعاء عريبي ،وماهيتاب عبد الهادي وفاطمة سليم، وحضر من خارج اللجنة النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

جاء في معرض طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء اللجنة ان تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها الهام في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للشباب حول حقوقهم وواجباتهم وكيفية الحفاظ عليها.

 كما يمكن ان تقوم الوزارة بتوزيع المواد التوعوية والمطبوعات التي تشرح الحقوق الإنسانية بطريقة بسيطة ومبسطة للشباب مما ينعكس  علي تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل إيجابي ومسؤول.

عقب انتهاء الاجتماع عقدت اللجنة الاجتماع الثاني لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وختاماً تم عقد الاجتماع الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوي الواردة لها.

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