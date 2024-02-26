اتحاد جدة يعبر الوحدة بفوز صعب بدوري روشن

حقق اتحاد جدة فوزا على ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن فاعليات الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الوحدة أولا عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 35، فيما أحرز عبدالرزاق حمدالله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 84 (ركلة جزاء) و90+4، في المباراة التي واجه فيها كريم بنزيما مهاجم العميد سوء حظ كبيرًا بإهدار ركلة جزاء وإلغاء هدفين له.

ارتفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما صار رصيد الوحدة 24 نقطة في المركز التاسع.