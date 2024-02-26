وفد من كينيا يزور محافظة البحيرة لبحث سبل التعاون والاستثمار

قال رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة محمد نجيب البطاط، إن وفد من دولة كينيا قام بزيارة المحافظة لبحث سبل التعاون والاستثمار مع المستثمرين ورجال الأعمال، والذي ضم عضو البرلمان الكينى موريس كاكى بسيو ، و رئيس مجلس الأعمال الكينى جوما مخوان.

أضاف محمد البطاط، أن الزيارة تأتي لبحث أسس التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك لدعم الاقتصاد المصري والكيني، لافتا إلى أنه تم دعوة رجال أعمال ومستثمرى كينيا لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.

أوضح أنه تم خلال اللقاء عرض فرص الإستثمار بمحافظة البحيرة ومقوماتها الإقتصادية وبنيتها التحتية، كما تم عرض المشروعات المصرية المقامة على الأراضى الكينية، والتسهيلات التي تقدمها مصر وكينيا لجذب الاستثمارات والفرص التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.

من جانبه ، أعرب عضو البرلمان الكيني ، عن سعادة الوفد بتواجدهم بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع جمعية رجال أعمال ومستثمرى المحافظة، مشيراً إلى أنهم مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مصرية فى كينيا مع توفير العمالة المدربة .

أضاف أن كينيا بها معدلات نمو عالية وتحتاج إلى هذا التعاون علما بأن تكاليف الاستثمار في كينيا منخفضة عن معظم دول العالم، مشيراً إلى وجود مستثمرين مصريين فى كينيا فى مجال الزراعة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

بدورها أعربت رئيس مجلس الأعمال الكيني، عن سعادتها بزيارة مصر ..وقالت :"نتقدم بدعوة رجال الأعمال المصريين للمزيد من الإستثمارات المصرية على الأراضي الكينية فى مختلف المجالات.

وتم تبادل الدروع بين رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني، في ختام اللقاء تقديراً لدورهم فى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا وجهودهم فى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.