عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من كينيا يزور محافظة البحيرة لبحث سبل التعاون والاستثمار

صدى البلد

قال رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة محمد نجيب البطاط، إن وفد من دولة كينيا قام بزيارة المحافظة لبحث سبل التعاون والاستثمار مع المستثمرين ورجال الأعمال، والذي ضم عضو البرلمان الكينى موريس كاكى بسيو ، و رئيس مجلس الأعمال الكينى جوما مخوان. 

أضاف محمد البطاط، أن الزيارة تأتي لبحث أسس التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك لدعم الاقتصاد المصري والكيني، لافتا إلى أنه تم دعوة رجال أعمال ومستثمرى كينيا لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.

أوضح أنه تم خلال اللقاء عرض فرص الإستثمار بمحافظة البحيرة ومقوماتها الإقتصادية وبنيتها التحتية، كما تم عرض المشروعات المصرية المقامة على الأراضى الكينية، والتسهيلات التي تقدمها مصر وكينيا لجذب الاستثمارات والفرص التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.

من جانبه ، أعرب عضو البرلمان الكيني ، عن سعادة الوفد بتواجدهم بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع جمعية رجال أعمال ومستثمرى المحافظة، مشيراً إلى أنهم مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مصرية فى كينيا مع توفير العمالة المدربة .

أضاف أن كينيا بها معدلات نمو عالية وتحتاج إلى هذا التعاون علما بأن تكاليف الاستثمار في كينيا منخفضة عن معظم دول العالم، مشيراً إلى وجود مستثمرين مصريين فى كينيا فى مجال الزراعة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

بدورها أعربت رئيس مجلس الأعمال الكيني، عن سعادتها بزيارة مصر ..وقالت :"نتقدم بدعوة رجال الأعمال المصريين للمزيد من الإستثمارات المصرية على الأراضي الكينية فى مختلف المجالات.

وتم تبادل الدروع بين رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني، في ختام اللقاء تقديراً لدورهم فى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا وجهودهم فى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا بشأن موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للناتو

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ