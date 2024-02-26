المدير الفني لـ بلدية المحلة: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

أكد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أحمد عبدالرؤوف، أن هدفه خلال المبارة المقبلة مع فريق الأهلي هو تحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير بعد خسارتنا مباراتين متتاليتين.

ونوه المدير الفني -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- إلى استعداد فريقه لمواجهة فريق الأهلي غدا الثلاثاء، المقررة إقامتها باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري، مشيرا إلى أنه اختار 21 لاعبا استعدادا للمباراة والتي ستشهد تغيرات في صفوف الفريق.



وقال عبدالرؤوف "اللقاء صعب إلا أنني واثق من قدرات لاعبي بلدية المحلة من تحقيق نتيجة إيجابية أمام لاعبي الأهلي".

