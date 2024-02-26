المستشار الألماني: انضمام السويد إلى الناتو يعزز أمن أوروبا والعالم

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيعزز التحالف وأمن أوروبا والعالم.

رحب المستشار الألماني بتصديق البرلمان المجري على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسحب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

أشار إلى أن طريق السويد للانضمام إلى الحلف أصبح الآن واضحا ويعد انتصارا لجميع الدول الأعضاء في الناتو.

وافق البرلمان المجري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على انضمام السويد رسميا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتصبح الدولة الـ32 في الحلف.

جاءت هذه الموافقة بعد حوالي عامين من المفاوضات بين المجر والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما كانت ترفضة بودابست بشدة خلال العامين الماضيين، والتي كانت تعتبر العقبة الأخيرة أمام ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.