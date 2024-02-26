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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث جهود تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة الصحية

صدى البلد

 أكدت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل داخل محافظات التطبيق.


وأكدت معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن الهيئة تعمل دوماً على مواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين بكل سهولة ويسر وبأعلى جودة، كما أكدت على التزام الهيئة بتقديم خدماتها للمواطنين في المنطقة. 


تم خلال هذا اللقاء مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة جنوب سيناء، وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية.


وفي بداية اللقاء، وجهت مي فريد الشكر والتقدير إلى محافظ جنوب سيناء، لدعمه المتواصل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الآليات المتبعة في رفع كفاءة نظام التأمين الصحي الشامل، وتيسير وصول الخدمات الصحية المتطورة إلى المواطنين المصريين بمحافظة جنوب سيناء.


وأشارت، خلال اللقاء، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تولي اهتماماً كبيراً من أجل خدمة المستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل لضمان سهولة ويسر تلقيهم خدمات صحية شاملة تحمي المواطنين من الأعباء والمخاطر المالية بسبب المرض، بما يتواءم أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.


وناقش محافظ جنوب سيناء أوجه التقدم والتحديات المحتملة، وتم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى معايير الجودة الصحية وذلك في إطار التعزيز والتفاعل البناء مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 


وأشار إلى أنه يوجد أكثر من مائة ألف مواطن مصري، من بينهم أكثر من تسعة آلاف مواطن مصري من فئة غير القادرين، مسجل على منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة جنوب سيناء، مع وجود الانعكاس الإيجابي على المواطنين في المحافظة. 


وفى نهاية اللقاء، وجهت مي فريد الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد فودة على مجهوداته في مساندة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء والعمل على تسهيل رحلة حصول المواطن على الخدمات، بما يعزز حوكمة القطاع الصحي ونظام التأمين الصحي الشامل لوضع خطط طويلة الأمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقها بباقي محافظات الجمهورية.


كما هنأته لحصوله علي جائزة"AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم" رجل العام" وهنأته أيضا بفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم ، متمنية مزيدا من التوفيق والتقدم.
 

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