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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدير تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية مهتمة ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيل واعٍ محب لوطنه

صدى البلد

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على العطاء وحمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.

وذكرت المديرية -في بيان اليوم الاثنين- أن أبوزيد تابع مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية المقامة بمدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام وسط ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورحاب جابر وكيل إدارة وسط وجيهان الحمصاني موجه عام التربية الرياضية.

وأشار إلى أن المسابقة بتنوع المراحل التعليمية وتنوع نوعية التعليم المشارك فيها ما بين التعليم العام والفني والتربية الخاصة وتتكون لجنة التقييم من القائد شريف فتحي مدير إدارة الكشافة بالإدارة العامة، والقائد محمد عبد الحي عضو لجنة التحكيم، والقائد وائل العدل عضو لجنة التحكيم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالكشافة وبراعمها لصناعة قادة وتنمية وتعزيز مهارات القيادة والثقة بالنفس والعمل الجماعي.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور عربي أبوزيد الأنشطة المدرسية، ومجموعات الدعم، حيث شدد على تفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، وزيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم.

وخلال جولة بالمدارس اليوم، أكد "أبوزيد" ضرورة الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب، وأشاد بمعلومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وتفاعل الطالبات مع المعلمين.
 

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