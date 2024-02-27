استعدادا لرمضان .. طريقة عمل كيكة التمر



إليك طريقة عمل كيكة التمر:

المكونات:

200 غرام طحين

200 غرام سكر

200 غرام زبدة طرية

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

200 غرام تمر مفروم

1 كوب ماء ساخن

للتزيين (اختياري):

حبات تمر مقطعة إلى شرائح رقيقة

قطع اللوز المحمصة

الطريقة:

تسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وقم بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق لتجنب الالتصاق.

في وعاء كبير، قم بخفق الزبدة الطرية والسكر حتى تتجانس المكونات وتصبح قوامها ناعمًا ورغويًا.

أضف البيض واخفقهم معًا حتى يتمازجوا تمامًا.

أضف الفانيليا واستمر في الخفق.

في وعاء منفصل، قم بمزج الطحين والبيكنج بودر والقرفة والملح.

بشكل تدريجي، أضف الخليط الجاف إلى خليط الزبدة والسكر واخفق المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

في وعاء صغير، قم بنقع التمر المفروم في الماء الساخن لمدة حوالي 10 دقائق ثم صفهم واحتفظ بالماء.

أضف التمر المنقوع إلى العجينة واخلطهما جيدًا حتى يتوزع التمر بالتساوي.

صب العجينة في قالب الكيك المحضر واملأه حوالي 3/4 القالب.

قم بتزيين سطح الكيك بشرائح التمر أو قطع اللوز المحمصة إذا كنت ترغب في ذلك.

ضع قالب الكيك في الفرن المُسخن مُسبقًا واخبزه لمدة 40-45 دقيقة أو حتى يصبح الكيك ذهبي اللون ويتماسك عند الضغط عليه برفق.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة لتبرد في القالب لبضع دقائق، ثم قم بتحريرها من القالب واتركها تبرد تمامًا على رف تبريد.

بعد أن تبرد الكيكة بالكامل، يمكنك تقديمها وقطعها إلى شرائح وتناولها كوجبة خفيفة مع العائلعذرًا، يبدو أنني قد أخطأت في الاستجابة السابقة. هذه هي طريقة عمل كيكة التمر:

المكونات:

1 ونصف كوب تمر مفروم

1 كوب ماء ساخن

1 ونصف كوب طحين

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة طرية

1/2 كوب سكر بني

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

تمر مقطع إلى شرائح رقيقة (اختياري)

الطريقة:

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وقم بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق.

في وعاء صغير، ضع التمر المفروم واسكب الماء الساخن فوقه واتركهما لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح التمر طريًا ويمتص الماء.

في وعاء آخر، اختلط الطحين، البيكنج بودر، صودا الخبز، القرفة والملح. اخلط المكونات جيدًا.

في وعاء آخر، اخفق الزبدة الطرية والسكر البني حتى تصبح قوامهما ناعمًا ورغويًا.

أضف البيض والفانيليا إلى خليط الزبدة واخفقهما حتى يتمازجوا تمامًا.

أضف خليط الطحين تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخفق المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة.

أضف خليط التمر المفروم إلى العجينة واخلطهما جيدًا حتى يتوزع التمر بالتساوي.

صب العجينة في قالب الكيك المحضر واملأه حوالي 3/4 من القالب.

إذا رغبت في تزيين الكيكة، قم بوضع شرائح التمر على سطح العجينة.

ضع قالب الكيك في الفرن المُسخن مُسبقًا واخبزه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتحمر الكيك ويتماسك عند الضغط عليه برفق.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة لتبرد في القالب لبضع دقائق، ثم قم بتحريرها من القالب واتركها تبرد تمامًا على رف تبريد.