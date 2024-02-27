عمرو أديب: تذاكر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك خلصت بعد ساعة.. والجايزة هتزيد نص مليون دولار

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن نفاد تذاكر اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامته في السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن المستشار تركي آل شيخ، قرر زيادة قيمة الجائزة لبطل الكأس، نصف مليون دولار زيادة.

وأكد أن الجائزة كانت 350 ألف دولار، ووصلت إلى 850 ألف دولار، في حين سيحصل الوصيف على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب 50 ألف دولار.

وأشار مقدم برنامج “الحكاية”، إلى أن اللقاء سيكون كرنفالا كرويا غير عادي، وسيتم عمل شيء مذهل يتناسب مع الأسماء الموجودة في تلك المباراة.