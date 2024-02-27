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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتراض نور الدين .. محمد معروف حكمًا لمباراة نهائي كأس مصر

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد معروف الحكم الدولي، سيكون حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية، يوم 8 مارس 2024.

وأوضح هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، رشح معروف لإدارة القمة، وأغلبية اللجنة وافقته الرأي، مع وجود قلة ترشح أمين عمر للمباراة، وتم إبلاغ الحكم بإدارة القمة".

وأضاف أمير هشام: "المرشحين كمساعدين هاني عبد الفتاح مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، وائل فرحان حكم فيديو، عمرو الشناوي مساعد فيديو".

وقال أمير هشام: "هناك اتجاه لاستبعاد عمرو الشناوي حكم مساعد الفيديو؛ بعد شكوى لافيينا ضده بسبب مباراة راية في دوري المحترفين".

واختتم: "إبراهيم نور الدين أبدى غضبه الشديد لعدم ترشحه لإدارة القمة، وطالب بإدارة المباراة، خاصةً أنه سيعتزل بنهاية الموسم الجاري، وبعض أعضاء اتحاد الكرة تعاطفوا معه، ولكن بيريرا ولجنة الحكام رفضوا أمر تواجده تمامًا".

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