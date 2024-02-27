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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رغبة شيكابالا التنازل عن شارة القيادة لعبد الله السعيد أمام الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة رغبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، في التنازل عن شارة القيادة لعبد الله السعيد، في مباراة الأهلي، بنهائي كأس مصر، يوم 8 مارس المقبل بالسعودية، باعتبار أن الأحمر فريقه السابق.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك أقاويل ترددت خلال الفترة الأخيرة، إن شيكابالا، قائد فريق الزمالك، لن يترك شارة القيادة لعبد الله السعيد، خلال مواجهة الزمالك أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر، المحدد له يوم 8 شهر مارس المقبل.

وأوضح حتحوت، أن كل ما يردده البعض حتى الآن بشأن رغبة شيكابالا في التنازل عن الشارة لعبد الله السعيد، ما هو إلا اجتهادات، ولم يجرِ التطرق إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد داخل النادي.

وواصل تصريحاته، أن الفريق يسير بخطى جيدة حاليًا، ويعيش حالة استقرار، وبالتالي الجهاز الفني ومجلس الإدارة لن يسمحا بأي أمور قد تعكر الأجواء الحالية، وشيكابالا هو القائد الأول للفريق حاليًا.

واختتم تصريحاته، أن مجلس الزمالك تربطه حاليًا علاقة جيدة للغاية مع نظيره في النادي الأهلي، وبالتالي سيرفض أي أمور- مهما كانت- قد تثير الأزمات أو توتر الأجواء.

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حقيقة رغبة شيكابالا التنازل عن شارة القيادة لعبد الله السعيد أمام الأهلي

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