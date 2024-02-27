نجم الأهلي السابق: كهربا الأفضل ولو بـ«نُص رِجْل»

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا من أفضل مهاجمي الأهلي خلال الفترة الماضية "ولو هيلعب بنص رِجْل"، مشيرًا إلى أن استبعاده من مواجهة بلدية المحلة قد يكون بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "عقوبة كهربا (قرصة ودن) وأتمنى أن يتم تخطي الأمور سريعًا مع كولر، خصوصا أن المدربين الأجانب يكون لديهم مواقف صارمة مع اللاعبين، وسبق وحدث معي موقفا مشابها، مع آلان هاريس، عندما تأخرت في العودة من الخارج، وقام بتصعيد هشام حنفي ولعب بدلا مني".

وأضاف: "كولر لديه رغبة في منح موديست ووسام أبو علي فرصة المشاركة في المباريات، ومن الوارد عودة محمود كهربا في لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والمدرب السويسري يحب كهربا جدا، ولكن قد تكون (قرصة ودن) له في الفترة الحالية".

وأكمل: "من المستحيل أن يتدخل مجلس إدارة النادي الأهلي في مشاركة لاعب من عدمه أو في أي أزمة تخص الفريق، ولو تم اجبار المدير الفني مارسيل كولر على الدفع بلاعب فسوف يقدم استقالته فورًا".