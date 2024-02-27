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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة جرينادا: الزوجان الأمريكيان المختطفان شرق الكاريبي في عداد الأموات

صدى البلد

قالت شرطة جرينادا في مؤتمر صحفي، إن الزوجين الأمريكيين اللذين اختفيا قبل أسبوع بعد أن خطف 3 سجناء هاربين قاربهما في شرق البحر الكاريبي، من المحتمل أن يكونا في عداد الموتى، رغم الإشارة الى أن التحقيق في الواقعة مستمر.

وقال مفوض شرطة جرينادا، دون ماكنزي، إن السجناء فروا من الحجز في 18 فبراير/شباط، وفي اليوم التالي استولوا على طوف يُدعى 'سيمبليسيتي'، وكان على متنه المواطنان الأمريكيان كاثي براندل ورالف هندري.

وقال ماكينزي: 'تشير المعلومات إلى أنه أثناء السفر بين جرينادا وسانت فنسنت، تخلصوا من الركاب'. وشوهد الزوجان آخر مرة في ليلة 18 فبراير/شباط، وتم تعقب قاربهما فيما بعد وهو يغادر الجزيرة في وقت متأخر من الليل بسرعة غير عادية.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على الهاربين الثلاثة في سانت فنسنت وجزر غرينادين المجاورة يوم الأربعاء، مضيفا أنه تم إرسال فريق من جرينادا للتعاون في 'إجراء تحقيق كامل وشامل في الأمور المطروحة'.

ويفصل بين البلدين حوالي 105 كيلومترا (85 ميلا بحريا).

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن المتهمين الهاربين كانوا محتجزين في مركز شرطة ساوث سانت جورج بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة بتهمة السرقة بالعنف، عندما هربا.

وأضافت إن أحدهم واجه أيضًا تهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء غير اللائق.

وتابعت شرطة سانت فنسنت، في بيان، أنها عثرت على القارب دون جثث، ولكن أشياء متناثرة على سطحه ودماء على متنه.

شرطة غرينادا شرق البحر الكاريبي

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