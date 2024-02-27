الكهرباء: تعميم دليل الخدمات بطريقة "برايل" للمكفوفين

كشف الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع عن تعميم دليل الخدمات بطريق “برايل” للمكفوفين للتعامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فى مراكز خدمة العملاء بجميع شركات التوزيع بعد أن بدأ تطبيقه فى أحدث مراكز التحكم بالمدن الجديدة بقطاع الشروق التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وتم إنشاء المركز على أحدث النظم والأجهزة وطبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث شمل المركز غرفة مخصصة ومجهزة لذوي الهمم وكبار السن يحوي شاشات باللمس لضعاف السمع والصم.

كما تم تزويد مركز الخدمة بمترجمين لغة إشارة ولأول مرة يتم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين.

يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب ،والمنطقة الذكية.

وأشار الدستاوى إلى أن المنطقة الذكية فى أى مركز خدمة بشركات التوزيع تخدم المغتربين على مستوى الجمهورية.

وتابع الدستاوى أن أى مواطن يستطيع الدخول للمنطقة الذكية لمركز خدمة الكهرباء بأى شركة توزيع المزودة بواى فاى ويحصل على الخدمة المطلوبة بنفسه أو بمساعدة أحد موظفى المركز ،ولا يشترط أن يكون من سكان المنطقة التابعة.



