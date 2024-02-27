كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة الهجمات الإلكترونية

يُعد الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي باتت تستخدم على نطاق واسع في مجال الأمن السيبراني والدفاع ضد الهجمات الإلكترونية.

وتعتمد شركات الأمن السيبراني الرائدة على حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر عن التهديدات، حيث يتم تدريب الأنظمة على التعرف على أنماط الهجمات والبرامج الخبيثة.

وطبقا لخبراء كاسبريسكى العالمية المتخصصة فى الأمن المعلوماتى يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المستخدمين والأجهزة داخل الشبكات، للتنبؤ بأي نشاط مشبوه ومحاولات الاختراق غير المعتادة.

وأوضح الخبراء أن تقنيات التعلم العميق تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطور المستمر واكتساب مهارات جديدة في اكتشاف الهجمات الإلكترونية المتقدمة والمعقدة مثل هجمات اليوم صفر.

كما يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالأمن السيبراني بسرعة ودقة عالية، ما يتيح اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع الهجمات والحد من أضرارها.

ومن المتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي توسعاً كبيراً في مجال الأمن السيبراني في السنوات القادمة، حيث سيساعد في بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على مواكبة تعقيد وتطور التهديدات الإلكترونية.