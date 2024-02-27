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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الحفاظ على البيئة وإدارة الأزمات ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وفي السياق شهد قصر ثقافة الأقصر معرضا فنيا اشتمل على مجموعة متنوعة من اللوحات والمجسمات نتاج ورشة "اصنع منتجك" الخاصة بإعادة تدوير خامات البيئة التي أقيمت خلال شهر فبراير الحالي.

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وافتتح المعرض كل من د. أيمن عبد العزيز المنسق العام من المكتب الفني لوزارة التربية والتعليم، د. مهاب العزازي من المعهد الثقافي الألماني، وتم خلاله توزيع شهادات تقدير على المشاركين.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "الدور الإيجابي للمؤسسات التعليمية في الحفاظ على البيئة" ناقش خلاله د.صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، عدة مفاهيم أهمها مفهوم البيئة، إعادة التدوير، التنوع البيولوجي والتغير المناخي.

وأوضح دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في دعم الطلاب من خلال تدريبهم على البدء في تنفيذ مشروعات صغيرة بخامات بلاستيكية معاد تدويرها، لتوظيف طاقاتهم فيما يفيد.

وأقيم على هامش اللقاء ورشة تصميم لوحات فنية بعنوان "شريان الحياة " بهدف نشر التوعية لحماية نهر النيل من التلوث، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام ونخبة من المثقفين.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أقام القصر محاضرة بعنوان"إدارة الأزمات" تحدثت خلالها مريم سمير عن مفهوم إدارة الأزمة، وطرق مواجهة الأزمات والكوارث وإدارتها بأسلوب علمي، ودور فريق إدارة الأزمات في التعامل مع الحدث المفاجيء، من خلال التدريب على الخطط السابق إعدادها لتحقيق الأمن والسلامة.

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